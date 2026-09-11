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لبنان

وزير الصحة أعلن تخصيص هبة للشمال بغية إنشاء معمل لمعالجة النفايات الطبية
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لبنان

وزير الصحة أعلن تخصيص هبة للشمال بغية إنشاء معمل لمعالجة النفايات الطبية

2026-09-11 22:00
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عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، ضم رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل إزمرلي، ونائب رئيس بلدية طرابلس الأستاذ خالد كباره، ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عبدة، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأعلن الوزير ناصر الدين خلال الاجتماع تخصيص هبة ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليونين ونصف مليون دولار، ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لإنشاء معمل لمعالجة النفايات الطبية في الشمال بالشراكة بين اتحاد بلديات الفيحاء ومستشفى طرابلس الحكومي.

وأوضح ناصر الدين أن المعمل سيكون الأول من نوعه في الشمال والثاني في لبنان، بعد المعمل الذي أنشئ في مستشفى الكرنتينا، مؤكدًا الأهمية المحورية للمشروع، كونه سيمنح محافظة الشمال القدرة على معالجة نفاياتها الطبية محليًا ويضع حدًا للحاجة إلى نقلها إلى بيروت.

وأكد وزير الصحة أن المشروع يشكل خطوة مهمة في تعزيز الخدمات الصحية والبيئية في الشمال وتحقيق الإنماء الصحي المتوازن بين مختلف المناطق اللبنانية.

وبحسب تفاصيل المشروع، ستشكل المنشأة حلًا علميًا ومستدامًا لمعالجة واحدة من أخطر الإشكاليات الصحية والبيئية المزمنة في محافظة الشمال، والمتمثلة بتراكم نفايات المستشفيات والنفايات الطبية وما تشكله من تهديد مباشر للصحة العامة والسلامة البيئية.

وستعتمد المنشأة تكنولوجيا حديثة لمعالجة النفايات الطبية، تقوم على تعقيمها دون أي عملية حرق أو احتراق أو تفكك حراري، ما يؤدي إلى منع الانبعاثات السامة والغازات الملوثة الناتجة عن الحرق التقليدي، ومنها الديوكسينات والفورانات وغيرها من المركبات الخطرة.

ويأتي إنشاء المعمل الجديد في إطار معالجة مشكلة النفايات الطبية في الشمال بصورة محلية ومستدامة، بما يخفف الأعباء البيئية والصحية واللوجستية، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية والبلديات على إدارة هذا النوع من النفايات وفق معايير حديثة وآمنة.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين
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