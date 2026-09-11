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لبنان

القوات المسلحة اليمنية: طردنا القوات السعودية من 6 مديريات بالساحل الغربي
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لبنان

القوات المسلحة اليمنية: طردنا القوات السعودية من 6 مديريات بالساحل الغربي

2026-09-11 22:12
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إطلاق عملية عسكرية نوعية واسعة من عدة مسارات باسم "والله أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلًا" في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة كبيرة من الشعب والقبائل.

وأوضح بيان المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن العملية جاءت في إطار ضرب تحشيدات "العدو السعودي" ومواجهة العدوان والحصار المستمر منذ 12 عامًا، وردًا على تصاعد الاعتداءات على أبناء وقرى الساحل الغربي.

كما أضاف البيان أن هذه العملية جاءت تلبيةً لنداءات الأهالي لرفع الظلم وطرد التحشيدات السعودية التي تسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة.

وأكّد سريع تتويج العملية بالنجاح وفشل الغطاء الجوي الكثيف للعدو في التأثير عليها، مسفرةً عن طرد التحشيدات السعودية من ست مديريات في محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع وأصبحت آمنة ومستقرة.

كما أفاد البيان بأنّ العملية حققت نتائج تضمنت ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات "العدو السعودي" بقوام 38 لواءً عسكريًّا وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها، إضافةً إلى تحرير عدد من الأسرى الموجودين لدى "مرتزقة العدو السعودي" منذ سنوات في الساحل الغربي.

كما تمكّنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصدٍ للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.

وفي السياق، وجّه سريع، التحية للجيش والشعب والقبائل على الدعم والإسناد والوعي في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي، مجددًا التأكيد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.

كما شدّدت القوات المسلحة اليمنية على الاستمرار في تثبيت معادلة "الحصار بالحصار" وضرب التحشيدات والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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