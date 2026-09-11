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لبنان

صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة وإحالته إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 
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لبنان

صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة وإحالته إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 

2026-09-11 23:10
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أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام في بيان، أنه "بناء على توجيهاته في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات وفقًا لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملًا بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته. وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه".

الكلمات المفتاحية
الكهرباء الطاقة الشمسية نواف سلام مجلس الوزراء ألواح الطاقة
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