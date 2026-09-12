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لبنان

العدو "الإسرائيلي" يصعّد اعتداءاته على الجنوب.. غارات وقصف وتفجيرات متواصلة

2026-09-12 09:00
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صعّد العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، منفذًا سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا واسعًا وتفجيرات في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، خلال يوم الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2026، فيما استمر القصف المعادي بعد منتصف الليل.

وشن الطيران الحربي المعادي غارات على كفرتبنيت والنبطية الفوقا والمنصوري ووادي السلوقي والقنطرة ووادي زبقّين.

كما طال القصف المدفعي المعادي وادي زبقّين ودوحة كفررمان والنبطية الفوقا والمنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية ووادي الحجير ووادي السلوقي والمنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وكفرشوبا والخيام ومحيط علي الطاهر وميس الجبل وصربين وبيت ياحون.

وفي سياق الاعتداءات، نفذ العدو تفجيرات في بلدتي برعشيت والمنصوري، وألقى قنابل صوتية في بلدة ياطر.

وتواصلت الاعتداءات بعد منتصف الليل، حيث استهدف قصف مدفعي معادٍ وادي السلوقي وبلدة النبطية الفوقا ووادي الحجير.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقف إطلاق النار
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