واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 12 أيلول/ سبتمبر 2026، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ338 على التوالي، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وشمال شرقي المدينة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه منطقة العطاطرة شمال القطاع، وتعرضت المناطق الشرقية لمخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وشرقي خانيونس والمناطق الغربية لمدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية للمدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار في عرض بحر مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي واستهداف مناطق النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مع استمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1370 شهيدًا، إضافة إلى 4571 مصابًا، إلى جانب تسجيل 831 حالة انتشال.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 73,681 شهيدًا و174,682 إصابة، في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات بحق القطاع وسكانه.

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