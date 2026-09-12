كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تأجيل جولة المفاوضات بين كيان العدو ولبنان في روما واستبدالها باجتماع في واشنطن

إيران

سيد مجيد موسوي: مسيّرات
🎧 إستمع للمقال
إيران

سيد مجيد موسوي: مسيّرات "شاهد" تعزز القدرات الدفاعية وواشنطن اضطرت لصناعة مماثلة

2026-09-12 10:31
56

قال قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي سيد مجيد موسوي: "لدينا أنواع من الطائرات من فئة شاهد، يؤدي بعضها مهام قتالية، فيما يؤدي بعضها الآخر مهام المراقبة والاستطلاع، وهذه المنتجات هي ثمرة أفكار وخبرة عملياتية لشباب عملوا في هذا المجال".

وبحسب سيد مجيد موسوي، تُستخدم مجموعة الطائرات المسيّرة اليوم باعتبارها جزءًا من الأدوات الدفاعية القوية للدفاع عن البلاد.

ورأى أن الأميركيين اضطروا اليوم إلى صناعة طائرة مماثلة لشاهد 136 باسم لوكاس، وإدخالها كسلاح ضمن تشكيلاتهم القتالية.

وشدد على أن عملية "الوعد الصادق" كانت صاحبة الرقم القياسي في استخدام الطائرات المسيّرة، وقد حدث ذلك بواسطة الطائرات المسيّرة التابعة للقوة الجوفضائية، وكانت قيادة تلك المرحلة من الحرب بيد الشهيد طاهرپور.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
سيد مجيد موسوي: مسيّرات
سيد مجيد موسوي: مسيّرات "شاهد" تعزز القدرات الدفاعية وواشنطن اضطرت لصناعة مماثلة
إيران منذ 35 دقيقة
انتصار الأنصار في اليمن يتصدر عناوين الصحف الإيرانية
انتصار الأنصار في اليمن يتصدر عناوين الصحف الإيرانية
إيران منذ 39 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
عراقجي: لا ينبغي للشعب الأميركي أن يدفع تكاليف حروب
عراقجي: لا ينبغي للشعب الأميركي أن يدفع تكاليف حروب "إسرائيل"
إيران منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
سيد مجيد موسوي: مسيّرات
سيد مجيد موسوي: مسيّرات "شاهد" تعزز القدرات الدفاعية وواشنطن اضطرت لصناعة مماثلة
إيران منذ 35 دقيقة
انتصار الأنصار في اليمن يتصدر عناوين الصحف الإيرانية
انتصار الأنصار في اليمن يتصدر عناوين الصحف الإيرانية
إيران منذ 39 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
مسؤول البحرية الأميركية: إيران دمّرت بشكل هائل قاعدة الأسطول الخامس في البحرين
مسؤول البحرية الأميركية: إيران دمّرت بشكل هائل قاعدة الأسطول الخامس في البحرين
عربي ودولي منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة