قال قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي سيد مجيد موسوي: "لدينا أنواع من الطائرات من فئة شاهد، يؤدي بعضها مهام قتالية، فيما يؤدي بعضها الآخر مهام المراقبة والاستطلاع، وهذه المنتجات هي ثمرة أفكار وخبرة عملياتية لشباب عملوا في هذا المجال".

وبحسب سيد مجيد موسوي، تُستخدم مجموعة الطائرات المسيّرة اليوم باعتبارها جزءًا من الأدوات الدفاعية القوية للدفاع عن البلاد.

ورأى أن الأميركيين اضطروا اليوم إلى صناعة طائرة مماثلة لشاهد 136 باسم لوكاس، وإدخالها كسلاح ضمن تشكيلاتهم القتالية.

وشدد على أن عملية "الوعد الصادق" كانت صاحبة الرقم القياسي في استخدام الطائرات المسيّرة، وقد حدث ذلك بواسطة الطائرات المسيّرة التابعة للقوة الجوفضائية، وكانت قيادة تلك المرحلة من الحرب بيد الشهيد طاهرپور.

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