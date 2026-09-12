قال الصحفي الصهيوني باراك رافيد لموقع "القناة 12" إن جولة المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان التي كان من المقرر عقدها في روما الأسبوع المقبل تأجلت، وبدلًا منها سيُعقد اجتماع بين سفيري لبنان و"إسرائيل" في وزارة الخارجية في واشنطن لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ "اتفاق الإطار"، حسبما قال مسؤول أميركي رفيع المستوى.

كما نقل رافيد عن المسؤول الأميركي قوله إن جولة المحادثات الرسمية المقبلة بين الجانبين ستُعقد في روما خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وزعم مصدر مطّلع على التفاصيل أن الأعياد اليهودية، ومؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيُعقد في باريس الأسبوع المقبل، والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تسمح للمسؤولين المشاركين في المفاوضات بالاجتماع في روما الأسبوع المقبل، كما كان مخططًا في الأصل.

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