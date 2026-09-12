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المقاومة الإسلامية في العراق: اتهامنا باستهداف المنشآت السعودية هو شرف لا ندّعيه
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المقاومة الإسلامية في العراق: اتهامنا باستهداف المنشآت السعودية هو شرف لا ندّعيه

2026-09-12 12:53
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قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "في الوقت الذي نبارك فيه للشعب اليمني الأبي انتصاراته الميدانية المتواصلة ضد القوات السعودية ومرتزقتها، نؤكد أن الاتهامات الموجهة للمقاومة العراقية بشأن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يوم الجمعة الماضي هي (شرفٌ لا ندّعيه)، ونُعرب في الوقت ذاته عن استغرابنا من تسرّع الحكومة العراقية في تبنّي هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة".

​وأكدت أن تكرار سياسة إلقاء التهم وصرف الأنظار لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتغطية على الهزائم المتلاحقة التي تتكبدها القوات السعودية وأدواتها على أيدي أبناء اليمن الأباة.

​وإذ جدّدت تأكيدها على الموقف الثابت للمقاومة العراقية في مساندة الشعب اليمني المظلوم والمحاصر من قبل النظام السعودي منذ أكثر من عقد، حذرت من الانجرار خلف المخططات الصهيو - أميركية الخبيثة التي تسعى لزجّ العراق في أزمات لا تخدم إلا أعداءه.

​وختامًا، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية بقصد الوقوف على الحقيقة، بدلًا من الانسياق وراء الروايات المشبوهة.
 

الكلمات المفتاحية
السعودية المقاومة الإسلامية في العراق
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