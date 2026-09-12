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لبنان

وقفة وطنية دفاعًا عن قرى الجنوب وأهلها ورفضًا لتدمير الأرض وطمس التراث
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لبنان

وقفة وطنية دفاعًا عن قرى الجنوب وأهلها ورفضًا لتدمير الأرض وطمس التراث

2026-09-12 13:01
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دعت لجنة أهالي القرى المحتلة والمتضررة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، استنكارًا لما تتعرض له قرى الجنوب من تدمير وتجريف لأرضها وطمس لتراثها، ورفضًا لاستمرار الصمت الدولي والتقاعس عن حماية سيادة الوطن وحقوق أبنائه.

وتأتي هذه الوقفة وفاءً للأرض والقرى وأهلها، وتعبيرًا عن التمسك بحق أبناء الجنوب في العودة إلى قراهم وأرضهم، والحفاظ على تاريخهم وتراثهم، ورفع الصوت في وجه كل من يتجاهل معاناتهم.

وذلك يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026، عند الساعة 5:00 عصرًا، في باحة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – حارة حريك.
 

الكلمات المفتاحية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى جنوب لبنان
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