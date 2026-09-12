أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب، أن ما يراهن عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون هو أن تؤدي الضربات "الإسرائيلية" إلى إضعاف المقاومة، وأن يؤدي حصار مجتمع المقاومة ومنع المساعدات عنه إلى تأليب بيئتها عليها، ما يدفعها في نهاية المطاف إلى الاستسلام.

وخلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله للشهيد إبراهيم فضل غدار "أبو الفضل" في قاعة مجمع الإمام المهدي (عج) في بلدة الغازية، بحضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفعاليات اجتماعية، وأهلية وبلدية واختيارية، ولفيف من العلماء وعوائل الشهداء، رأى أبو زينب أن الرئيس جوزاف عون ومن معه يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تُسفك، وكل حجر يُدمَّر، وكل ما يحدث في لبنان، معتبرًا أنهم، إلى جانب السلطة السياسية، شركاء ومتواطئون في قتل النساء والأطفال والشباب، عندما يلتزمون الصمت إزاء ما تفعله "إسرائيل"، ويسعون إلى استثمار ما يقوم به العدو.

وعلى الصعيدين الفلسطيني والإيراني، قال أبو زينب إن المنطقة تتفلت من بين أيدي "الإسرائيليين" والأميركيين، ولذلك يزداد العدو توحشًا، ويعمد إلى تدمير القرى، لأنه يعلم أنه سينسحب منها. وأضاف أن "إسرائيل" تريد تكبيد المواطن اللبناني أثمانًا باهظة، مؤكدًا أن هذه المنطقة، كما سائر المناطق المتضررة، "سنعيد بناءها".

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