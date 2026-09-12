أعلن مقر "قدس" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي في إيران، في بيان له، كشْفَ خلية إرهابية وإحباط مخططها للقيام بعملية تخريبية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمنية في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان القوات البرية بأن المداهمة لمقر الخلية تخللتها اشتباكات مع الإرهابيين، أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الخلية وإصابة آخرين بجروح، إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في مقر الخلية.

ووجه البيان تحذيرًا شديد اللهجة قال فيه: "نذكّر عملاء الأعداء الأميركيين و"الإسرائيليين" أن قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية لن تسمح للجهات المعادية بزعزعة أمن البلاد"، مؤكدًا مواصلة القوات عملها صونًا لسيادة الجمهورية الإسلامية واستقرارها.

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