لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن اجتماع الاثنين المقبل يتمحور حول توضيح مذكرة التفاهم بين طهران ومسقط، بهدف تحديد مسارات مؤقتة وآمنة للملاحة.

وأضاف أن التوصل إلى هذا التفاهم الإقليمي "لن يعني بالضرورة إرساء أمن كامل ومستدام في الممر المائي الإستراتيجي".

ولفت بقائي إلى أن استمرار انعدام الأمن في مضيق هرمز والخليج، هو "نتيجة للإجراءات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران والمنطقة، ونتيجة مباشرة للحصار البحري والحرب الاقتصادية التي تفرضها واشنطن".

وأشار إلى أن "العودة الفعلية والمستدامة للأمن إلى خطوط الملاحة الدولية لن تتحقق إلا من خلال الوقف الكامل للإجراءات الأميركية".

ومن المقرّر عقد المؤتمر يوم الاثنين المقبل، في مدينة صلالة الساحلية بسلطنة عُمان.

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