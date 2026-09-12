شنت الطائرات السعودية خلال الساعات الـ 48 الماضية، 129 غارة جويّة توزّعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيّة، العميد يحيى سريع.

وقال سريع إنّ "الغارات نُفّذت بواسطة طائرات "F15" و"تايفون"، وأقلعت من القواعد العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف".

وتوعّد سريع السعودية بأن هذه الاعتداءات على الشعب اليمني "لن تمر من دون رد وعقاب".

وكانت أعلنت وزارة الصحة اليمنية، أمس الجمعة 11 أيلول/سبتمبر 2026، تسجيل 82 شهيدًا وجريحًا من المدنيين من جراء العدوان السعودي منذ الـ 3 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة اليمنية أن 44 مدنيًا استشهدوا، بينهم 5 أطفال، من جراء القصف السعودي على محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة.

وأضافت أن عدد ضحايا استهداف السعودية للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف بلغ 35 شهيدًا و7 جرحى.

الكلمات المفتاحية