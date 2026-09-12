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محمد علي الحوثي: نتائج المعركة استحقاق شعبي واستعادة وتحرير جزء من أرض الوطن
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عربي ودولي

محمد علي الحوثي: نتائج المعركة استحقاق شعبي واستعادة وتحرير جزء من أرض الوطن

2026-09-12 22:40
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بارك عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، "للسيد القائد (عبد الملك الحوثي) وللقوات المسلحة والأمن وللشعب اليمني الإنجاز النوعي والانتصار الكبير في معركة "والله أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلًا"".

وأكد أن "السيادة حق لشعبنا، وأن نتائج المعركة استحقاق شعبي وبسط للسيادة واستعادة وتحرير جزء من أرض الوطن"، مضيفًا أن "هذا التحرير جزء من هدف الثورة (حرية واستقلال) والمعلن في خطابات قائدها منذ بدء العدوان والاحتلال لبلدنا".

كما شدد على أن "استمرار العبور لكل السفن مستمر ماعدا السفن التي صرحت وزارة الدفاع بعدم مرورها"، محذرًا من أن "المنطقة على صفيح ساخن ومن يريد أن يشعل النار عليه أن يتحمل النتائج".

الكلمات المفتاحية
اليمن أنصار الله محمد علي الحوثي
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