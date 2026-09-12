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بث الإعلام الحربي اليمني، السبت 12 أيلول/سبتمبر 2026، مشاهد من عملية "والله أشدُ بأساً وأشدُ تنكيلاً" العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات متزامنة.

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد لإعادة القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على عدة مناطق، فيما نشر الإعلام الحربي أيضًا صورًا من مشاهد العملية النوعية، منها ما أظهر كمينًا مُحكمًا بقوة مكوّنةٍ من 10 آليات في أثناء محاولة فرارها.

وفي أثناء تنفيذ الكمين، قال أحد المجاهدين: "هذه مدرعات العدو تحترق". وأسقط المجاهدون مسيرة تابعة للسعودية، ظهرت في المشاهد الأولى.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، إطلاقها في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، عملية "والله أشدُّ بأساً وأشدُّ تنكيلاً".

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