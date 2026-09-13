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القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية سعودية في شرورة بصواريخ باليستية ومُسيّرات
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة عسكرية سعودية في شرورة بصواريخ باليستية ومُسيّرات

2026-09-13 06:44
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة شرورة السعودية، ردًا على استمرار العدوان السعودي على اليمن، مؤكدةً أن العملية طالت مخازن أسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العمليات العسكرية ضد اليمنيين.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن العملية نُفذت باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مشددةً على أن الهجوم أصاب أهدافه بدقة ومباشرة.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العملية استهدفت منشآت عسكرية في قاعدة بمنطقة شرورة، بينها مخازن للأسلحة وغرف للقيادة والسيطرة، والتي تُستخدم في إدارة العدوان على اليمن وشعبه.

وأكَّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرًا أن استمرار العدوان على الشعب اليمني سيؤدي إلى تنفيذ عمليات أشد وأكبر في عمق الأراضي السعودية، وستكون عواقبها عليه وخيمة.

الكلمات المفتاحية
السعودية القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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