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إيران

بزشكيان: إذا كان الأمريكيون مقاتلين فليواجهوا قواتنا
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إيران

بزشكيان: إذا كان الأمريكيون مقاتلين فليواجهوا قواتنا

2026-09-13 11:17
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب، مشددًا على أن إيران لن تستسلم.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "X" اليوم الأحد، قائلًا: "إذا كان الأمريكيون مقاتلين فليواجهوا قواتنا المسلحة الباسلة".

كما تساءل بزشكيان عن مبررات استهداف البنية التحتية المدنية والموارد الغذائية وسبل عيش المواطنين، مستنكرًا استهداف الاحتياجات الأساسية، وأضاف: في حال تجردوا من القيم الإنسانية، فما هي الدوافع وراء حرمان الشعوب من الحصول على الماء والغذاء والدواء؟.

واختتم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لن ينكسر أمام ضغوط القوة أو التهديد، مجددًا عبارته: "إيران لن تستسلم أبداً".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية إيران مسعود بزشكيان
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