كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي شهيدان في تل الهوا في غزة والاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم

لبنان

الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات

2026-09-13 11:44
84

مسلسل الاعتداءات "الاسرائيلية" جنوبًا مستمر بلا توقف. منذ الصباح، أغار طيران العدو على  على النبطية الفوقا وكفرتبنيت أكثر من مرة. 

على صعيد التفجيرات، أفيد عن تفجير نفّذه العدو في القنطرة، فيما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا مرتفع علي الطاهر، ثمّ المنطقة الواقعة بين الدبشة وعلي الطاهر

كذلك تعرّضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي معاد، بينما قام العدو بإحراق المنازل في بلدة  بيت ياحون. 

ورُصد تحرك لآليات العدو في وسط بلدة المنصوري، وإلقاء قنابل صوتية على البلدة نفسها. 

وليلًا، نفّذ العدو تفجيرًا ضخمًا في بلدة الخيام، تسبّب بتحطّم الزجاج في عدد من البلدات المواجهة.

وتوزّعت الاعتداءات من الفجر على الشكل التالي: 

* 4 تفجيرات في بلدة المنصوري

* قصف مدفعي من البياضة باتجاه المنصوري

* زوارق "إسرائيلية" معادية تجوب شاطئ المنصوري

* قصف مدفعي معادٍ استهدف المنصوري الحي الرابع والمشاع. 

الكلمات المفتاحية
الجنوب العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعان ثلّة من الشهداء في الغازية
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعان ثلّة من الشهداء في الغازية
لبنان منذ 10 دقائق
الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات
الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات
لبنان منذ ساعة
جنبلاط: لوضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وللصمود.. وكفى أوهامًا
جنبلاط: لوضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وللصمود.. وكفى أوهامًا
لبنان منذ 14 ساعة
بين التفاوض والمجازر أي مصلحة للبنان؟
بين التفاوض والمجازر أي مصلحة للبنان؟
لبنان منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات
الاعتداءات جنوبًا بلا توقف: تفجيرات وغارات
لبنان منذ ساعة
جنبلاط: لوضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وللصمود.. وكفى أوهامًا
جنبلاط: لوضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وللصمود.. وكفى أوهامًا
لبنان منذ 14 ساعة
الجنوب بين
الجنوب بين "نزع الذرائع" و"الخط الرمادي": أين يبدأ جدول الأعمال اللبناني؟
مقالات منذ يوم
ماذا يعني تفجير العدو لعلي الطاهر؟
ماذا يعني تفجير العدو لعلي الطاهر؟
نقاط على الحروف منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة