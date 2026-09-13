مسلسل الاعتداءات "الاسرائيلية" جنوبًا مستمر بلا توقف. منذ الصباح، أغار طيران العدو على على النبطية الفوقا وكفرتبنيت أكثر من مرة.

على صعيد التفجيرات، أفيد عن تفجير نفّذه العدو في القنطرة، فيما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا مرتفع علي الطاهر، ثمّ المنطقة الواقعة بين الدبشة وعلي الطاهر

كذلك تعرّضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي معاد، بينما قام العدو بإحراق المنازل في بلدة بيت ياحون.

ورُصد تحرك لآليات العدو في وسط بلدة المنصوري، وإلقاء قنابل صوتية على البلدة نفسها.

وليلًا، نفّذ العدو تفجيرًا ضخمًا في بلدة الخيام، تسبّب بتحطّم الزجاج في عدد من البلدات المواجهة.

وتوزّعت الاعتداءات من الفجر على الشكل التالي:

* 4 تفجيرات في بلدة المنصوري

* قصف مدفعي من البياضة باتجاه المنصوري

* زوارق "إسرائيلية" معادية تجوب شاطئ المنصوري

* قصف مدفعي معادٍ استهدف المنصوري الحي الرابع والمشاع.

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