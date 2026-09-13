تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية والزوارق الحربية في مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه.



وطاول القصف المدفعي مناطق جنوبي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال جنوب غربي المدينة، فيما أطلقت الدبابات المعادية النار بكثافة شرقي جباليا شمالي القطاع، وأطلقت زوارق حربية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

بالموازاة، أعلنت هيئة المعابر في غزة أن سلطات الاحتلال أغلقت اليوم الأحد معبري رفح وكرم أبو سالم بحجة الأعياد اليهودية.



ويؤثر إغلاق المعبرين على حركة الأفراد ودخول الإمدادات إلى القطاع في وقت يعتمد فيه سكان غزة على المساعدات والسلع التي تدخل عبر المعابر، فيما يواجه المرضى والمسافرون قيودا إضافية على الحركة.



ويأتي الإغلاق في ظل استمرار الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والمواد الأساسية إلى جانب تسهيل حركة المرضى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من إصابة 9 فلسطينيين، السبت، في قصف نفّذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" واستهدف تجمعًا للمدنيين قرب خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، إلى جانب قصف مدفعي طاول مناطق شرقي مخيم البريج ومدينة غزة ومخيم جباليا، وإطلاق نار باتجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الصهيوني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، في وقت تجاوزت فيه حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف شهيد و174 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

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