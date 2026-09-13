أعلن حاکم جزيرة قشم الإيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هنغام وفي نطاق مضيق هرمز، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

و صرح حسين أميرتيموري، حاكم جزيرة قشم، قائلًا: "حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، تعرضت سفينة تجارية إيرانية للاستهداف في نطاق جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم".

وأضاف: "إثر هذا الحادث استُشهد شخص واحد وأُصيب ثلاثة آخرون".

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