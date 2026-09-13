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أميركا: أعلى مستوى للتعاطف مع الفلسطينيين منذ 2001
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أميركا: أعلى مستوى للتعاطف مع الفلسطينيين منذ 2001

2026-09-13 12:03
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أظهر استطلاع لجامعة "كوينيبياك" الأمريكية أن 38% من الأميركيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 35% مع الصهاينة، في أعلى مستوى للتعاطف مع الفلسطينيين منذ بدء طرح السؤال عام 2001، كما رأى 48% أن واشنطن تقدم دعمًا مفرطًا لكيان العدو.

وقال 38% من المشاركين إنهم "يتعاطفون أكثر" مع الفلسطينيين، مقابل 35% مع "الإسرائيليين"، فيما لم يبدِ 27% من المسؤولين رأيًا.

وبذلك، وصل التعاطف مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجامعة طرح هذا السؤال على المشاركين في كانون الأول/ ديسمبر 2001، في حين تراجع التعاطف مع "الإسرائيليين" إلى أدنى مستوى له.

كما رأى 48% من المشاركين في الاستطلاع أن الولايات المتحدة "تقدم دعمًا مفرطًا" لـ"إسرائيل"، فيما اعتبر 34% أن الدعم "بالمستوى المناسب".

كذلك سُئل المشاركون في الاستطلاع أيضًا عن آرائهم بشأن أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبه.

وبلغت نسبة المؤيّدين لأداء ترامب 33%، فيما قال 59% من المشاركين إنهم لا يؤيّدون طريقة إدارته لمنصبه الرئاسي.

وبلغت نسبة تأييد سياسات الرئيس ترامب تجاه إيران 29%، فيما قال 65% من المشاركين إنهم لا يوافقون على موقفه حيال هذا الملف.

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الولايات المتحدة الأميركية
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