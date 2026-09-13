تستعيد مدينة المخا في محافظة تعز تدريجيًا عافيتها وحركتها الطبيعية، مع عودة مظاهر الحياة إلى شوارعها وأحيائها واستتباب الأمن فيها، عقب تطهيرها من التحشيدات التابعة للسعودية، في مشهد يكشف حجم التحول الذي تشهده المدينة بعد سنوات من القهر والاضطراب وفرض واقع أمني وعسكري أثقل كاهل المواطنين.

ومن قلب المدينة، بدت مظاهر الحياة تدب من جديد في الشوارع العامة، فيما عبر أبناء المخا عن ارتياحهم لعودة الأمن والاستقرار وفتح الطرقات والمرافق، مؤكدين أن مغادرة التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي، للمناطق السكنية أعادت للسكان شيئاً من حياتهم التي تعطلت خلال الفترة الماضية.

وفي لقاءات خاصة لقناة "المسيرة"، أكد أبناء مديرية المخا أن عودة الحركة إلى الطرقات ستسهم في إنعاش النشاط التجاري، وتسهيل وصول البضائع وتنقل المواطنين، بعد أن فرضت الأوضاع الأمنية والعسكرية للخائن طارق عفاش قيودًا واسعة على الحركة وأثرت بصورة مباشرة في أعمال السكان ومصالحهم اليومية.

وأضاف أحد المواطنين أن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، وأن الأهالي باتوا قادرين على ممارسة أعمالهم وتحريك مصالحهم بصورة أفضل، مع فتح الطرقات وعودة الحركة التجارية، مشيرًا إلى أن أبناء المخا كانوا يعيشون خلال الفترة الماضية تحت وطأة ظروف صعبة على مختلف جوانب حياتهم.

كما حملت شهادات أبناء المدينة صورة واضحة عن حجم المعاناة التي خلفتها الأدوات السعودية، إذ أشار الأهالي إلى أن انتشار المعسكرات والآليات العسكرية في محيط المدينة وأحيائها انعكس على حياة السكان، وأوجد حالة من الخوف والقلق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والمصالح العامة والخاصة.

في المقابل، تشهد المدينة حاليًا تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية وحكومة صنعاء خطوات متواصلة لتطبيع الأوضاع وترسيخ الاستقرار، وسط حالة من الارتياح الشعبي، إذ عادت المحال التجارية إلى العمل، واستأنف المواطنون أنشطتهم اليومية، فيما بدأت المدينة تستعيد شيئًا فشيئًا ملامحها المعتادة.

وأفاد أبناء المخا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت الأمن، وفتح الطرقات، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وإعادة عجلة العمل والإنتاج، بما يمهد لمرحلة جديدة تتجاوز آثار السنوات الماضية وتعيد للمدينة دورها الحيوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

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