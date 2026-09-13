ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حوّلت صداماته الطويلة مع الإعلام إلى حملة واسعة للسيطرة على الخطاب العام، مستخدمة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الحرب والهيئات التنظيمية والدعاوى القضائية.

بحسب الصحيفة، عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي ذهبوا إلى منازل صحفيين لتسليم مذكرات استدعاء، وفي إحدى الحالات أظهروا مذكرة تفتيش لمصادرة أجهزة، بينما فرض المسؤولون في البنتاغون قيودا على صحفيين رفضوا توقيع تعهدات تحد من تغطيتهم.

ورفع ترمب دعاوى ضد مؤسسات إخبارية كبرى، بينما تولى البيت الأبيض التحكم في تجمع الصحافة الذي كان مستقلا ويغطي الأنشطة الرئاسية، محددًا المؤسسات الإعلامية التي يُسمح لها بالمشاركة

ووفق الكاتبان في الصحيفة جيم روتنبرغ وماغي هابرمان، استخدمت الإدارة هيئات تنظيمية للضغط على مؤسسات إعلامية بسبب محتواها، وقلّصت تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين، كما رفع ترمب دعاوى ضد مؤسسات إخبارية كبرى، بينما تولّى البيت الأبيض التحكم في تجمع الصحافة الذي كان مستقلًا ويغطي الأنشطة الرئاسية، محددًا المؤسسات الإعلامية التي يُسمح لها بالمشاركة.

وتقول الإدارة إن هدفها محاسبة وسائل إعلام منحازة أو غير دقيقة، لكنّ منظمات الدفاع عن حرية التعبير ترى أن المقصود هو معاقبة المنتقدين وترهيبهم وإسكاتهم.

كذلك تنقل الصحيفة عن كلايتون وايمرز، المدير التنفيذي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في فرعها بأمريكا الشمالية، قوله إن المنظمة ترصد تراجعًا كبيرًا في حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتخذ خطوة جديدة للحد منها.

الصحيفة تشير أيضًا الى أت الإدارة خسرت في عدد من المواجهات أمام القضاء، إذ أصدر قضاة أحكاما قوية تؤكد حماية التعديل الأول للدستور، وتلفت الى أن الانتصار القضائي قد يأتي بعد كلفة مالية وسمعة متضررة، وهو ما قد يؤدي بحد ذاته إلى ردع المؤسسات والصحفيين.

وقد تراجع تصنيف الولايات المتحدة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" إلى المرتبة 64 بين 180 دولة، فيما تظهر اتجاهات مشابهة في مؤشرات أخرى لحرية الصحافة.

الكلمات المفتاحية