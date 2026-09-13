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لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعان ثلّة من الشهداء في الغازية
لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعان ثلّة من الشهداء في الغازية

2026-09-13 12:53
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية واهالي بلدتي الغازية والنبطية الفوقا السعداء السيد حسين علي مرتضى ، السيد حيدر حسن كلاس مع تشييع رمزي للشهيد مفقود الأثر وسام علي سلمان شعار.

انطلق موكب التشييع من ساحة البلدة باتجاه نصب الشهداء، حيث تمّ نقل الجثامين الطاهرة إلى مثواهم الأخير في روضة الشهداء في بلدة النبطية الفوقا بموكب حاشد جاب أحياء الغازية فيما أم الصلاة على جثامبن الشهداء فضيلة السيد علي مرتضى. 

وأطلق المشيّعون هتافات التأييد للمقاومة ونهجها ورفعوا رايات المقاومة الإسلامية بحضور النائب السابق محمد برجاوي وأعضاء من قيادة حزب الله ، ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ، عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات سياسية واجتماعية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير وعلماء دين من البلدة والجوار.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية
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