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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-14 06:29
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12:35 |
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نمد يدنا لإيران مجددًا للعمل معنا لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي
10:54 |
الخارجية الإيرانية: اليمنيون يتعرضون لعدوان وحصار منذ 12 عامًا لذا قاموا باتخاذ خطوات للحصول على حقوقهم
10:44 |
"رويترز": ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز
10:32 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: ما اتفقت عليه إيران وعُمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين
10:32 |
بقائي: الاجتماع في صلالة الغي والسعودية طلبت تأجيله الى موعد اخر بسبب ما يحصل في اليمن
10:32 |
بقائي: ليس لدينا اي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن ولكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر
09:00 |
حرس الثورة الإسلامية : اسقطنا طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 فوق أجواء مضيق هرمز
08:47 |
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: هرمز لن يفتح ما لم تُلبَّ شروط إيران
08:31 |
فارس: الادعاء الذي نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن محاصرة عدد من قوات الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر غير صحيح
08:30 |
محافظ مقاطعة كوهسرخ في محافظة خراسان الرضوية: زلزال بقوة 4.2 درجة ضرب المنطقة صباح اليوم، ما أدى إلى تشقق جدران بعض المباني المتهالكة، دون تسجيل أي إصابات
08:02 |
زينب سليماني: لقد حدثت الصحوة، وسرعان ما ستُطوى بساط الظلم
08:00 |
زينب سليماني: إنها معجزة لا يستطيع أي سلاح القضاء عليها حتى لو أُلقيت أثقل القنابل على تلال علي الطاهر في لبنان
07:59 |
ابنة الشهيد الحاج قاسم سليماني زينب سليماني: ما نراه هذه الأيام في اليمن هو معجزة الثورة الإسلامية ويقظة الشعوب في محور المقاومة
07:53 |
"رويترز": عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى ما يقل عن متوسط المرور خلال العشرة أيام الماضية و البالغ 14 سفينة
07:41 |
وزير الطاقة العُماني: مضيق هرمز سيفتح ومن المحتمل أن يكون الوضع قصير الأمد
07:39 |
السلطة القضائية في إيران: مصادرة 143 ممتلكات في طهران تعود لخونة قاموا بأعمال دعائية أو فعلية لصالح العدو
06:30 |
"رويترز": ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز
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العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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