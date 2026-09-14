إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
12:35 |مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نمد يدنا لإيران مجددًا للعمل معنا لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي
10:54 |الخارجية الإيرانية: اليمنيون يتعرضون لعدوان وحصار منذ 12 عامًا لذا قاموا باتخاذ خطوات للحصول على حقوقهم
10:32 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي: ما اتفقت عليه إيران وعُمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين
10:32 |بقائي: ليس لدينا اي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن ولكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر
08:31 |فارس: الادعاء الذي نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن محاصرة عدد من قوات الحرس الثوري في أنفاق علي الطاهر غير صحيح
08:30 |محافظ مقاطعة كوهسرخ في محافظة خراسان الرضوية: زلزال بقوة 4.2 درجة ضرب المنطقة صباح اليوم، ما أدى إلى تشقق جدران بعض المباني المتهالكة، دون تسجيل أي إصابات
08:00 |زينب سليماني: إنها معجزة لا يستطيع أي سلاح القضاء عليها حتى لو أُلقيت أثقل القنابل على تلال علي الطاهر في لبنان
07:59 |ابنة الشهيد الحاج قاسم سليماني زينب سليماني: ما نراه هذه الأيام في اليمن هو معجزة الثورة الإسلامية ويقظة الشعوب في محور المقاومة
07:53 |"رويترز": عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى ما يقل عن متوسط المرور خلال العشرة أيام الماضية و البالغ 14 سفينة
07:39 |السلطة القضائية في إيران: مصادرة 143 ممتلكات في طهران تعود لخونة قاموا بأعمال دعائية أو فعلية لصالح العدو