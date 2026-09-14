واصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، منفذًا سلسلة غارات وقصفًا مدفعيًا واسعًا استهدف مناطق وبلدات عدة في الجنوب.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات على النبطية الفوقا وكفرتبنيت وعلي الطاهر وأطراف ميفدون والقنطرة ووادي زبقين والمنطقة الواقعة بين حداثا وحاريص، إضافة إلى المنصوري.

كما طال القصف المدفعي المعادي وادي السلوقي وزوطر الشرقية والمنصوري ووادي زبقين وحداثا وبيت ياحون والنبطية الفوقا وصربين وكفرتبنيت وعلي الطاهر.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، نفذ العدو تفجيرات في بلدات بيت ياحون والمنصوري والطيري ومجدلزون والقنطرة وزوطر الشرقية وكونين، فيما ألقى قنابل صوتية في المنصوري، وقنابل مضيئة فوق حولا ومركبا.

وفجر اليوم، استهدف قصف مدفعي معادٍ دوحة كفررمان، فيما أطلق العدو عند الساعة الواحدة والنصف فجرًا خمس قذائف مدفعية على وادي الحجير عند أطراف بلدة تولين.

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