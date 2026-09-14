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"الغارديان": أضرار خط أنابيب النفط السعودي تهدد 4% من الإمدادات العالمية

2026-09-14 08:12
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كشفت صحيفة "الغارديان" أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت حجم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب النفط السعودي الرئيسي، ولا سيما إحدى محطات الضخ التابعة له، والتي بدت متفحمة ومتضررة بشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية لم تقدم تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي خلّفها الهجوم على خط أنابيب النفط الرئيسي الممتد من شرق المملكة إلى غربها وصولًا إلى البحر الأحمر.

وبحسب "الغارديان"، فإن مشترين وتجارًا للنفط السعودي يتوقعون أن تضطر المملكة إلى استهلاك مخزوناتها المخصصة للتصدير، في ظل استمرار توقف خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام إلى البحر الأحمر.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار تعطل خط أنابيب النفط السعودي قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 4% من الإمدادات النفطية العالمية، ما يضيف ضغوطًا على أسواق الطاقة ويعكس حجم التداعيات المحتملة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية للمملكة.

الكلمات المفتاحية
السعودية النفط العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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