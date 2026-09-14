كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حرس الثورة: تدمير طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز

إيران

الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة
🎧 إستمع للمقال
إيران

الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة

2026-09-14 09:10
140

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن مصير ثلاثة طيارين إيرانيين لا يزال غامضًا، في ظل وجود مؤشرات على احتمال وجودهم في قطر، داعيًا الهلال الأحمر القطري إلى متابعة القضية عبر قنواته الخاصة والتحقق من وضعهم.

وقال كوليوند إن مسؤولي الهلال الأحمر القطري أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الملف، بما يسهم في كشف مصير الطيارين وطمأنة عائلاتهم.

وشدد كوليوند على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين جمعيتي الهلال الأحمر في إيران وقطر، داعيًا إلى تفعيل دور الهلال الأحمر القطري في متابعة القضية، انطلاقًا من مبادئ الحياد التي تحكم عمل جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

كما أكد ضرورة توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الإنقاذ والتدريب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى إمكانية تطويره من خلال تحديث مذكرة التفاهم السابقة بين الجمعيتين.

وفي هذا السياق، اقترح كوليوند مراجعة مسودة مذكرة التفاهم الجديدة وإقرارها نهائيًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال زيارة متبادلة مرتقبة إلى لبنان.

من جهتهم، رحب مسؤولو الهلال الأحمر القطري بتطوير التعاون الثنائي، مؤكدين استعدادهم لبذل الجهود الممكنة لمتابعة القضية وتوفير المعلومات المطلوبة.

الكلمات المفتاحية
قطر الهلال الأحمر الإيراني
إقرأ المزيد
المزيد
الصحف الإيرانية: مسار هرمز الجديد يثير الشكوك.. واليمن يضيّق الخناق على طرق الطاقة
الصحف الإيرانية: مسار هرمز الجديد يثير الشكوك.. واليمن يضيّق الخناق على طرق الطاقة
إيران منذ ساعة
حرس الثورة: تدمير طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز
حرس الثورة: تدمير طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز
إيران منذ 3 ساعات
الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة
الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة
إيران منذ 3 ساعات
بقائي: جريمة أميركا في لامرد وصمة عار ستلاحق مرتكبيها إلى الأبد
بقائي: جريمة أميركا في لامرد وصمة عار ستلاحق مرتكبيها إلى الأبد
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة
الهلال الأحمر الإيراني: نتابع قضية 3 طيارين إيرانيين عبر الدوحة
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: الضغط لا يُجدي.. على أميركا اختيار مسار الثقة
عراقجي: الضغط لا يُجدي.. على أميركا اختيار مسار الثقة
إيران 2026-08-28
"معاريف": في لحظة الحقيقة.. "إسرائيل" لم يتبقَّ لها سوى الانجرار وراء تركيا وقطر
عين على العدو 2026-08-20
مصر وتركيا وقطر تدين الانتهاكات
مصر وتركيا وقطر تدين الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة
عربي ودولي منذ شهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة