أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن مصير ثلاثة طيارين إيرانيين لا يزال غامضًا، في ظل وجود مؤشرات على احتمال وجودهم في قطر، داعيًا الهلال الأحمر القطري إلى متابعة القضية عبر قنواته الخاصة والتحقق من وضعهم.

وقال كوليوند إن مسؤولي الهلال الأحمر القطري أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الملف، بما يسهم في كشف مصير الطيارين وطمأنة عائلاتهم.

وشدد كوليوند على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين جمعيتي الهلال الأحمر في إيران وقطر، داعيًا إلى تفعيل دور الهلال الأحمر القطري في متابعة القضية، انطلاقًا من مبادئ الحياد التي تحكم عمل جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

كما أكد ضرورة توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الإنقاذ والتدريب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى إمكانية تطويره من خلال تحديث مذكرة التفاهم السابقة بين الجمعيتين.

وفي هذا السياق، اقترح كوليوند مراجعة مسودة مذكرة التفاهم الجديدة وإقرارها نهائيًا، تمهيدًا لتوقيعها خلال زيارة متبادلة مرتقبة إلى لبنان.

من جهتهم، رحب مسؤولو الهلال الأحمر القطري بتطوير التعاون الثنائي، مؤكدين استعدادهم لبذل الجهود الممكنة لمتابعة القضية وتوفير المعلومات المطلوبة.

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