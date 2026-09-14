أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير طائرة مسيّرة متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز، بعد اعتراضها من منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلًا عن الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامية، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت الطائرة المسيّرة ودمّرتها، بعدما كانت تحت رصد شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز.

ويأتي ذلك بعد إعلان القوة البحرية لحرس الثورة، في بيان بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر، إصابة طائرة مسيّرة معادية تحمل الرقم 5838 من طراز "سيل درون" عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي، وإحباط مهمتها العدوانية.

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