حذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش من تداعيات وقف إمدادات الوقود على المرافق الصحية في القطاع، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بعض المراكز الصحية بأن إمدادات الوقود ستتوقف بعد 19 أيلول/سبتمبر، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمات أو تعطّلها في نحو 7 مراكز صحية غير حكومية وأهلية.

وأوضح أبو عفش أن بعض المؤسسات الصحية تلقت إشعارات رسمية بهذا الشأن، فيما لم تُبلّغ مؤسسات أخرى بعد، وسط مخاوف من امتداد القرار ليشمل مراكز صحية إضافية.

وشدّد على أن المراكز والمستشفيات الأهلية والخاصة تؤدي دورًا أساسيًا في إسناد المستشفيات الحكومية، إذ تستقبل آلاف المرضى وتوفر خدمات تخصصية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، ما يجعل استمرار عملها ضروريًا للحفاظ على قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن توقف أي مركز صحي إضافي سيؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات العامة، فضلًا عن تأجيل عمليات جراحية وخدمات تشخيصية وعلاجية يحتاج إليها المرضى، في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة ضغوطًا كبيرة.

وطالب أبو عفش منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة بضمان استمرار إمدادات الوقود لجميع المرافق الصحية القادرة على تقديم الخدمات، محذّرًا من أن أي انقطاع إضافي قد ينعكس مباشرة على قدرة هذه المرافق على مواصلة عملها وتقديم الرعاية للمرضى.

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