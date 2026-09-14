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القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بعشرات الصواريخ والمسيّرات
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بعشرات الصواريخ والمسيّرات

2026-09-14 11:16
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط ردًا على العدوان السعودي والتصعيد العسكري ضد اليمن.

وقالت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها، إن التصعيد السعودي خلال الأيام الخمسة الماضية شمل شن أكثر من 300 غارة جوية بطائرات حربية من طرازَي F-15 وتايفون، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت معظم المحافظات اليمنية وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت مرافق وبنى تحتية عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، شملت حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير، إلى جانب أهداف أخرى.

وبحسب البيان، نُفذت العملية باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وأن العملية تسببت في خسائر كبيرة داخل القاعدة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل عملياتها العسكرية العمق السعودي طالما استمر العدوان على اليمن، مشددةً على أنَّ أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات السعودية إلى حين وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.
 

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية الطائرات المسيرة الصواريخ
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