كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عارف: إيران تستهدف الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي

فلسطين

شهيدان ومصابون في خروق
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

شهيدان ومصابون في خروق "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة

2026-09-14 13:58
102

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، جراء إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشلت فرق الإسعاف جثمان فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال قرب المكعبات الصفراء شمالي مدينة رفح، قبل نقله، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

كما أصيب عشرة فلسطينيين، بينهم عدد من الحالات الخطرة، في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء استهداف خيمة للنازحين بصاروخين أطلقتهما طائرة استطلاع "إسرائيلية" غربي خان يونس.

وأصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في منطقة الحي النمساوي جنوبي خان يونس، فيما استهدفت طائرة مسيرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الكلمات المفتاحية
غزة وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
شهيدان ومصابون في خروق
شهيدان ومصابون في خروق "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
الإغاثة الطبية في غزة تحذّر: وقف الوقود يهدد خدمات 7 مراكز صحية
الإغاثة الطبية في غزة تحذّر: وقف الوقود يهدد خدمات 7 مراكز صحية
فلسطين منذ 8 ساعات
غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وانتشال رفات 17 شهيدًا من تحت الأنقاض
غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وانتشال رفات 17 شهيدًا من تحت الأنقاض
فلسطين منذ 9 ساعات
شهيدان في تل الهوا في غزة والاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم
شهيدان في تل الهوا في غزة والاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
شهيدان ومصابون في خروق
شهيدان ومصابون في خروق "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
الإغاثة الطبية في غزة تحذّر: وقف الوقود يهدد خدمات 7 مراكز صحية
الإغاثة الطبية في غزة تحذّر: وقف الوقود يهدد خدمات 7 مراكز صحية
فلسطين منذ 8 ساعات
غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وانتشال رفات 17 شهيدًا من تحت الأنقاض
غزة: الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وانتشال رفات 17 شهيدًا من تحت الأنقاض
فلسطين منذ 9 ساعات
الاحتلال يصعّد عدوانه على الجنوب: غارات وقصف مدفعي وتفجيرات تطال يلدات عدة
الاحتلال يصعّد عدوانه على الجنوب: غارات وقصف مدفعي وتفجيرات تطال يلدات عدة
لبنان منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة