استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، جراء إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشلت فرق الإسعاف جثمان فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال قرب المكعبات الصفراء شمالي مدينة رفح، قبل نقله، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

كما أصيب عشرة فلسطينيين، بينهم عدد من الحالات الخطرة، في غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، فيما أصيب ستة آخرون، بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء استهداف خيمة للنازحين بصاروخين أطلقتهما طائرة استطلاع "إسرائيلية" غربي خان يونس.

وأصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في منطقة الحي النمساوي جنوبي خان يونس، فيما استهدفت طائرة مسيرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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