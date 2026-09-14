رحّب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا عارف بإقرار القانون الوطني لتطوير الذكاء الاصطناعي، موجّهًا الشكر إلى مجلس الشورى الإسلامي، ومعلنًا تشكيل فريق عمل لتنفيذ القانون بصورة عاجلة.

وأكد عارف، خلال اجتماع لمقر تطوير التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى جعل إيران رائدة عالميًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة أن يشكل القانون الجديد ركيزة لتقدم البلاد بعيدًا عن التجاذبات السياسية والحزبية.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يستند إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، بهدف تحقيق مكانة عالمية متقدمة، مؤكدًا أن توجه الحكومة والبرلمان في مجال التقنيات المتقدمة يستند إلى السياسات العامة للنظام والرؤية العلمية والتكنولوجية طويلة الأمد.

وشدد عارف على ضرورة الإسراع في تنفيذ القانون، معتبرًا أنه يمثل أساسًا متينًا للمرحلة المقبلة، ولافتًا إلى ما يتضمنه من نقاط قوة، بينها إنشاء صندوق لتوفير الموارد ومراكز متخصصة. وأوضح أن فريق العمل المكلف بالتنفيذ سيضم وزارة الاتصالات ونائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.

وفي سياق متصل، وصف عارف حروب المستقبل بأنها "حروب تكنولوجية"، مشيرًا إلى أن العلماء الشباب أثبتوا كفاءتهم في الدفاع عن البلاد، ومؤكدًا أن التقدم العلمي يمثل ضمانة لتعزيز قدرة إيران على ردع أعدائها.

وأعلن بدء تنفيذ الخطة الحكومية الثلاثية لتحقيق أهداف رؤية العشرين عامًا وتعزيز مكانة إيران إقليميًا ودوليًا، مضيفًا أن القدرات العلمية للبلاد ظهرت بوضوح خلال المواجهات الأخيرة، حيث "فشل العدو في تحقيق أهدافه"، بحسب تعبيره، مؤكدًا ضرورة مواصلة التطور بالاعتماد على العلماء الشباب.

وشهد الاجتماع عرض تقارير حول أنشطة أمانة مقر تطوير الذكاء الاصطناعي وأداء المنصة الوطنية وبرامج المركز الرئاسي للتعاون من أجل التحول والتقدم، كما تمت الموافقة على المبادئ العامة لتأسيس مؤسسة لتطوير الذكاء الاصطناعي تابعة لجمعية الهلال الأحمر.

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