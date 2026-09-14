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إيران

الهيئة الإيرانية لإدارة الممر المائي في الخليج تحذر السفن المخالفة
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إيران

الهيئة الإيرانية لإدارة الممر المائي في الخليج تحذر السفن المخالفة

2026-09-14 15:51
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حذرت الهيئة الإيرانية لإدارة الممر المائي في الخليج السفن المخالفة من العبور في الممر بدون إذن مسبق، كما حذرت شركات التأمين، ونوادي الحماية والتعويض، وهيئات التصنيف من تقديم خدماتها للسفن المخالفة.

وأعلنت هيئة إدارة الممر المائي في بيان اليوم الاثنين 14 أيلول/سبتمبر 2026، أنها أصدرت تحديثًا لقائمة السفن المخالفة، وطلبت من الجهات المرتبطة بهذه السفن الامتناع عن تقديم خدماتها لها.

وقالت الهيئة في بيانها: "لقد تمّ تحديث قائمة السفن المخالفة. ونحذر شركات التأمين، ونوادي الحماية والتعويض، وهيئات التصنيف من تقديم خدماتها لهذه السفن لتجنب عواقب التواصل معها".
 

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