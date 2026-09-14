أعلنت جامعة المعارف إطلاق برامج الدراسات العليا (الماجستير)، في خطوة نوعية تمثل انتقال الجامعة إلى مرحلة جديدة ومتقدّمة في مسيرتها الأكاديميّة، بعد سنوات من العمل على استكمال متطلبات الترخيص والحصول على أذونات المباشرة.

وجاء الإعلان خلال لقاء اليوم خُصّص لهذه المناسبة، بحضور نائب الرئيس وعمداء الكليّات ومعاونيهم ومنسّقي برامج الماجستير في الكليّات، بالإضافة إلى مديري مكتب الإعلام والتّواصل ومكتب الشؤون القانونيّة ومدير مديريّة تكنولوجيا المعلومات والنّظم.

وقد أكّد رئيس الجامعة البروفسور علي علاء الدّين خلال اللقاء "أن إطلاق برامج الماجستير يُشكّل محطّة أساسيّة في توجّه الجامعة نحو تعزيز البحث العلمي وترسيخ هويتها البحثية، ومواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع دورها في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة في تحقيق اقتداره، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجّه الجامعة لبناء وتعزيز العلاقات والشراكات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في لبنان والعالم، وإعداد الكفاءات وقادة المستقبل، بما ينسجم مع رؤيتها في "صناعة الحياة بالعلم والمعرفة".

وأوضح علاء الدّين "أن هذا الإنجاز جاء بعد مسار امتد لعدة سنوات، إذ حصلت الجامعة في كانون الثاني 2025 على ترخيص 15 برنامجًا للماجستير، ثم تقدمت بطلبات المباشرة في آذار من العام نفسه، وحصلت حتى الآن على أربعة أذونات للمباشرة".

وفي إطار ضمان جودة برامج الدراسات العليا، شدّد رئيس الجامعة على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التدريس والإشراف على المشاريع والرسائل، وتوفير بيئة بحثية داعمة ومحفزة، والاهتمام بالطلاب بما يضمن تخرجهم بالمستوى الذي يليق بهم وبالجامعة، فضلًا عن العمل على أن تصبح جامعة المعارف خيارًا فعليًا لطلاب الدراسات العليا، مع إيلاء سمعة البرامج أهمية خاصة.

وبحسب الجدول المعلن، يفتح باب الانتساب إلى برامج الماجستير اعتبارًا من 15 أيلول 2026 وحتى 5 تشرين الأول 2026، عبر موقع الجامعة الالكتروني، على أن يُعلن عن المقبولين في 30 تشرين الأول 2026، وتبدأ عملية التدريس في 9 تشرين الثاني 2026.

وفي المناسبة، وجّه البروفسور علاء الدّين الشكر والتقدير إلى جميع الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الإنجاز، كما هنّأ بإنجاز الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، مثمّنًا جهود الفريق المعني في مكتب الإعلام والتواصل ومديرية تكنولوجيا المعلومات والنّظم وكل من ساهم في إنجاز الموقع.



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