أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات الـ24 الماضية 54 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن.

وقال العميد سريع في بيان مقتضب مساء اليوم الاثنين 14 أيلول/سبتمبر 2026: "شنّ العدو السعودي المجرم 54 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية بطائرات "F15" و"تايفون" استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة".

وأوضح العميد سريع في بيانه أن الطائرات الحربية السعودية أقلعت من قواعد العدو الجوية في خميس مشيط والطائف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله".

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