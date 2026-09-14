أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن جرائم الولايات المتحدة الأميركية وكيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الإيراني تكشف زيف ادعاءات بعض الجهات بشأن حقوق الإنسان والإنسانية، مشددًا على أن الوحدة والتماسك الوطني يمثلان مفتاح الصمود في مواجهة الضغوط والغطرسة الأميركية.

وقال بزشكيان، خلال لقاء مع جمع من المتقاعدين: "إن من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان والإنسانية هم أنفسهم الذين يستخدمون ما بحوزتهم من أدوات وتقنيات لاستهداف الأطفال والمدنيين الأبرياء، وفي مقدمتهم قائد إيران الذي استشهد في هذه الجرائم".

وأضاف أن بعض الرعايا المقيمين خارج البلاد يعملون، بالتنسيق مع أعداء إيران، على تحريض المواطنين في الداخل، داعيًا إلى التحلي بالإنصاف والإنسانية، مستشهدًا بقول الإمام الحسين عليه السلام: "إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارًا في دنياكم".

وأكد الرئيس الإيراني أن الحفاظ على الوحدة والتماسك والتآزر داخل البلاد هو السبيل لمواجهة الضغوط الأميركية، قائلًا إن الشعب الإيراني، ما دام متماسكًا ومتحدًا، لن يخضع أمام الولايات المتحدة.

وأوضح أن واشنطن تمارس الغطرسة وتسعى، عبر فرض العقوبات والقيود وإغلاق المنافذ، إلى إحداث انقسام داخل المجتمع وتهيئة الظروف للانهيار الاجتماعي.

وأشار بزشكيان إلى استخدام الولايات المتحدة وكيان الاحتلال مختلف الأدوات والتقنيات في اعتداءاتهما، مؤكدًا أنهما أقاما كيانًا إرهابيًا يستهدف كل من يريدانه.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى العدوان الصهيوني المتستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال إن أهالي غزة يتعرضون للظلم والقتل، في وقت يجري وصف المدنيين الأبرياء بالإرهابيين، بينما يُحرمون حتى من المياه والغذاء والاحتياجات الأساسية.

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