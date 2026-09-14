أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "أن العدو "الإسرائيلي" واهم إذا ظن أنه سينتصر على تاريخنا وذاكرتنا، من خلال استهداف المدارس والمعاهد والمهنيات على ترابنا المقدس في الجنوب، بالتفجير والتدمير والجرف، فها نحن نخرج كطائر الفينيق من رماده، لنحتفل بالشهادات ولنؤكد أننا نتابع الطريق، ولن نكتفي أننا نتخرج من الصفوف الاولى".

وخلال رعايته الاحتفال الحاشد الذي نظمته التعبئة التربوية لحزب الله في الهرمل، تكريمًا لـ140 طالبًا وطالبة نجحوا في الشهادات الرسمية الثانوية والفنية أضاف حمادة: "نقول للعدو أنظر إلى أبنائنا وكفاءاتهم وما حجزوا من مواقع ومقامات على المستوى الإنساني والقيمي والأخلاقي والعلمي والإبداعي".

وتابع حمادة: "نقول للعدو واجهناك في الميدان بأبناء لنا في علي الطاهر كما في غيره مواجهة كربلائية واعية عارفة بمآل للأمور ونواجهك من خلف المقاعد الدراسية".

حضر الاحتفال علماء دين وفعاليات بلدية واختيارية وتربوية واجتماعية وحشد من أولياء الطلاب، وتخلله تكريم الشهيد الطالب عباس نعمة جعفر، حيث قدم درع تكريمي لوالديه، وعرض مصور عن نشاطات التعبئة التربوية في الهرمل، وكلمة باسم المكرمين ألقاها الطالب علي الهق، ونشيد "سوف نبقى هنا"، قبل أن توزع الدروع التقديرية على الطلاب المكرمين وفيهم أبناء وبنات وزوجات شهداء ارتقوا مؤخرًا.

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