أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية المتمسّكة بالكرامة في مواجهة الاحتلال والاعتداءات "الإسرائيلية""، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2026.

وذكَرت الخارجية الإيرانية أنّ "الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية، وناقشا التطوّرات في المنطقة وضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة نزعة الهيمنة والحروب التي يشنّها الكيان الصهيوني ضد لبنان وسائر دول المنطقة".

وشدّد عراقجي لبري على "اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم بالحفاظ على سيادة لبنان الوطنية وسلامة أراضيه في مواجهة اعتداءات الكيان "الإسرائيلي"".

من جهته، أعرب بري عن "تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للبنان واستعرض مع عراقجي الأوضاع الراهنة في جنوب لبنان"، وفق البيان.

كذلك، أشار بري إلى "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق لبنان"، مؤكّدًا "المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية في وقف انتهاكات الكيان المحتل ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم".

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