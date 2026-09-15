كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي النفط يتخطى 108 دولارات مع تفاقم المخاوف بشأن إمدادات السعودية

عربي ودولي

رئيس مجلس النواب اليمني في رسالة لنظرائه: لا قلق على سلامة الملاحة في باب المندب
عربي ودولي

رئيس مجلس النواب اليمني في رسالة لنظرائه: لا قلق على سلامة الملاحة في باب المندب

2026-09-15 19:03
357

وجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، رسائل لرؤساء الاتحادات البرلمانية ورؤساء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، أطلعهم فيها على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في الجمهورية اليمنية، لا سيما استقرار الأوضاع في الساحل الغربي اليمني.

وأكد رئيس مجلس النواب في هذه الرسائل، أن التطورات الميدانية في البلاد لا تمس أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.. مجددًا التزام اليمن بدوره المسؤول في تأمين الممرات البحرية وحرية حركة التجارة الدولية كدولة مشاطئة ومطلة على البحر الأحمر تمتلك الإشراف السيادي على مياهها الإقليمية وشريطها الساحلي.

وتطرق إلى استمرار التصعيد العسكري والعدوان والحصار السعودي المفروض على الشعب اليمني منذ عدة سنوات، وما نتج عنه من استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية وتعطيل للحياة العامة.
وقال الراعي: "إن العدو السعودي مستمر في تصعيده العسكري عبر القصف المباشر للمنشآت المدنية والبنية التحتية، واقتراف الجرائم بحق المدنيين، فضلًا عن فرض حصار شامل يفاقم الأزمة الإنسانية ويعمل بكل غطرسة وصلف على تعطيل الحياة العامة وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، غير مكترث بتداعيات عدوانه والحصار الذي يشنه على الشعب اليمني منذُ أكثر من عقد من الزمن، وارتكابه الجرائم والمجازر واستهداف الأعيان المدنية وصالات العزاء والأفراح والأسواق والمدارس والمساجد والمستشفيات والسجون والمطارات والموانئ والطرق والجسور وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها".

وأكد على حق اليمن الدستوري والقانوني في فرض سيادته على كامل التراب والجزر والمياه اليمنية، وأن اليمن له حق الإشراف السيادي على البحر الأحمر بوصفه دولة مشاطئة ومطلة على امتداد الشريط الساحلي لليمن.

وجدد الراعي التزام صنعاء بتأمين حركة كل شركات النقل الملاحي في المياه الإقليمية اليمنية، باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي التي تم إعلان الحظر عليها مسبقًا.. مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن معادلة "الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مع التأكيد على حرص صنعاء على أمن السلامة البحرية والإقليمية باعتبار اليمن جزءًا من المجتمع الدولي.

وشملت الرسائل كلًا من: رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رؤساء الاتحادات البرلمانية، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الرابطة البرلمانية الآسيوية، رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الجمعية البرلمانية الآسيوية، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية.

الكلمات المفتاحية
اليمن أنصار الله العدوان الاميركي السعودي على اليمن باب المندب
إقرأ المزيد
المزيد
فيتو روسي صيني ضد مشروع أميركي لتمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران
فيتو روسي صيني ضد مشروع أميركي لتمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران
عربي ودولي منذ 11 ساعة
السيد الحوثي: أرواح اليمنيين فداء لمكة ومزاعم السعودية لنا باستهدافها كذبة كبرى
السيد الحوثي: أرواح اليمنيين فداء لمكة ومزاعم السعودية لنا باستهدافها كذبة كبرى
عربي ودولي منذ 14 ساعة
إسبانيا: العدوان على غزة وإيران ولبنان واليمن انتهاك صارخ للشرعية الدولية
إسبانيا: العدوان على غزة وإيران ولبنان واليمن انتهاك صارخ للشرعية الدولية
عربي ودولي منذ 21 ساعة
رفض مغاربي مدني وشعبي لتوطيد علاقات التطبيع مع الصهاينة
رفض مغاربي مدني وشعبي لتوطيد علاقات التطبيع مع الصهاينة
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
السيد الحوثي: أرواح اليمنيين فداء لمكة ومزاعم السعودية لنا باستهدافها كذبة كبرى
السيد الحوثي: أرواح اليمنيين فداء لمكة ومزاعم السعودية لنا باستهدافها كذبة كبرى
عربي ودولي منذ 14 ساعة
إسبانيا: العدوان على غزة وإيران ولبنان واليمن انتهاك صارخ للشرعية الدولية
إسبانيا: العدوان على غزة وإيران ولبنان واليمن انتهاك صارخ للشرعية الدولية
عربي ودولي منذ 21 ساعة
علماء اليمن: مزاعم استهداف مكة افتراء لتشويه سمعة اليمن وإثارة الفتن
علماء اليمن: مزاعم استهداف مكة افتراء لتشويه سمعة اليمن وإثارة الفتن
عربي ودولي منذ 22 ساعة
اجترار سعودي لرواية «استهداف مكة»: صنعاء تضمّ «نفط ينبع» إلى بنك الأهداف
اجترار سعودي لرواية «استهداف مكة»: صنعاء تضمّ «نفط ينبع» إلى بنك الأهداف
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة