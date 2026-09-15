وجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، رسائل لرؤساء الاتحادات البرلمانية ورؤساء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، أطلعهم فيها على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في الجمهورية اليمنية، لا سيما استقرار الأوضاع في الساحل الغربي اليمني.

وأكد رئيس مجلس النواب في هذه الرسائل، أن التطورات الميدانية في البلاد لا تمس أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.. مجددًا التزام اليمن بدوره المسؤول في تأمين الممرات البحرية وحرية حركة التجارة الدولية كدولة مشاطئة ومطلة على البحر الأحمر تمتلك الإشراف السيادي على مياهها الإقليمية وشريطها الساحلي.

وتطرق إلى استمرار التصعيد العسكري والعدوان والحصار السعودي المفروض على الشعب اليمني منذ عدة سنوات، وما نتج عنه من استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية وتعطيل للحياة العامة.

وقال الراعي: "إن العدو السعودي مستمر في تصعيده العسكري عبر القصف المباشر للمنشآت المدنية والبنية التحتية، واقتراف الجرائم بحق المدنيين، فضلًا عن فرض حصار شامل يفاقم الأزمة الإنسانية ويعمل بكل غطرسة وصلف على تعطيل الحياة العامة وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، غير مكترث بتداعيات عدوانه والحصار الذي يشنه على الشعب اليمني منذُ أكثر من عقد من الزمن، وارتكابه الجرائم والمجازر واستهداف الأعيان المدنية وصالات العزاء والأفراح والأسواق والمدارس والمساجد والمستشفيات والسجون والمطارات والموانئ والطرق والجسور وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها".

وأكد على حق اليمن الدستوري والقانوني في فرض سيادته على كامل التراب والجزر والمياه اليمنية، وأن اليمن له حق الإشراف السيادي على البحر الأحمر بوصفه دولة مشاطئة ومطلة على امتداد الشريط الساحلي لليمن.

وجدد الراعي التزام صنعاء بتأمين حركة كل شركات النقل الملاحي في المياه الإقليمية اليمنية، باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي التي تم إعلان الحظر عليها مسبقًا.. مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن معادلة "الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مع التأكيد على حرص صنعاء على أمن السلامة البحرية والإقليمية باعتبار اليمن جزءًا من المجتمع الدولي.

وشملت الرسائل كلًا من: رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رؤساء الاتحادات البرلمانية، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الرابطة البرلمانية الآسيوية، رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الجمعية البرلمانية الآسيوية، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإقليمية والدولية.

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