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عربي ودولي

القوات اليمنية: العدو السعودي شن 25 غارة خلال 24 ساعة وهذه الاعتداءات لن تمر دون رد
عربي ودولي

القوات اليمنية: العدو السعودي شن 25 غارة خلال 24 ساعة وهذه الاعتداءات لن تمر دون رد

2026-09-15 21:52
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كشفت القوات المسلحة اليمنية حصيلة عن عدد غارات النظام السعودي على اليمن خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن العدو السعودي نفذ 52 غارة بطائرات "F15" و "تايفون.
وأشار بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026،  إلى أن طائرات النظام السعودي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائفْ، واستهدفت الأعيان المدنية من مدارس وجسور وطرقات في محافظة تعز، كما استهدفت أعيانًا مدنية أخرى في محافظات الجوف والبيضاء وصعدة وعمران.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيانها أن "هذه الاعتداءات الوحشية لن تمر دون رد بإذن الله تعالى".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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