قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "سنكشف في الوقت المناسب عن الحصيلة الحقيقية لخسائر القوات الأميركية"، معلقًا بذلك على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "إيران بلا دفاع".

وكتب عراقجي في منشور له اليوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول:

- "الادعاء الأميركي: إيران بلا دفاع.

- الواقع: دُمّرت مئات القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية، وأُحرقت عشرات الطائرات الأميركية.

- المصدر: وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون»".

أضاف عراقجي: "هذا ليس سوى غيض من فيض.. سنكشف في الوقت المناسب عن الحجم الحقيقي لخسائر القوات الأميركية، ولن يبقى سوى العار على من يزعمون كذبًا أن إيران بلا دفاع".



الكلمات المفتاحية