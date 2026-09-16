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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط مقاتلة سعودية
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط مقاتلة سعودية "F15" والتصدي لتشكيلين قتاليين في مأرب

2026-09-16 09:14
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع "F15" أثناء تنفيذها أعمالًا عدائية في أجواء محافظة مأرب، مؤكدة التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوعي "F15" و"تايفون" وإجبارهما على التراجع.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الأسبوع الجاري أكثر من 450 غارة جوية بواسطة طائرات "F15" و"تايفون"، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، ما أدى، بحسب البيان، إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأضافت أن قواتها تمكنت، من إسقاط مقاتلة سعودية من طراز "F15" أثناء قيامها بأعمال عدائية دعمًا للتحشيدات العسكرية في أجواء مأرب، موضحة أن عملية الإسقاط تمت بواسطة صاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وفي سياق متصل، أفاد البيان بتنفيذ عملية تصدٍ لتشكيلين قتاليين سعوديين من طرازي "F15" و"تايفون" في أجواء مأرب، باستخدام صواريخ محلية الصنع، مشيرًا إلى أن التشكيلين كانا يبحثان عن حطام الطائرة التي أُسقطت، قبل أن يتم إجبارهما على التراجع.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل حماية الأجواء اليمنية والدفاع عن السيادة في مواجهة أي عدوان أو انتهاك، مشددة على أن "سماء اليمن لن تكون مستباحة بإذن الله".

وفي جانب آخر من البيان، رفضت القوات المسلحة اليمنية الافتراءات والأكاذيب التي يروّج لها النظام السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن عملياتها تستهدف، وفق قولها، المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، وأنها بعيدة عن المشاعر المقدسة.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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