كشف باراك رافيد في مقال بموقع "القناة 12 الإسرائيلية" أن رئيس أركان الاحتلال، الفريق إيال زمير، التقى الأسبوع الماضي في ألمانيا قادة جيوش عدد من الدول العربية، لمناقشة الحرب مع إيران والتصعيد مع حركة أنصار الله، وفقًا لما قاله مسؤولان "إسرائيليان" كبيران.

وبحسب رافيد، فإن اللقاء المغلق، الذي نظّمه قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، لم تعلن عنه رسميًا أيٌّ من الدول التي شاركت فيه.

وأشار إلى أنه رغم عقد لقاءات مماثلة في السابق، فإن هذا كان أول اجتماع من نوعه منذ أن بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب ضد إيران قبل أكثر من ستة أشهر.

ولفت إلى أن اللقاء شكّل فرصة نادرة لقادة جيوش من "إسرائيل" ومن دول الخليج العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، للاجتماع وتبادل الآراء بشأن الحرب.، وفق تعبيره

وبحسب رافيد، شارك في الاجتماع، إلى جانب كوبر ورئيس هيئة الأركان زمير، رؤساء أركان جيوش السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر.

وقال كوبر لنظرائه في المنطقة "إن الجيش الأميركي لا ينوي سحب قواته من الشرق الأوسط، رغم "الهجمات" الإيرانية على القواعد الأميركية".

كما أطلعهم على الخطة الأميركية لتوسيع حركة السفن في مضيق هرمز.

وقال مسؤول "إسرائيلي" كبير، بحسب رافيد، "إن رئيس هيئة الأركان زمير أطلع بقية المشاركين على نشاط الجيش "الإسرائيلي" في مختلف الجبهات".

ونقل رافيد عن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM)، الكابتن تيم هوكينز، قوله لـ"القناة 12": "استضافت القيادة المركزية الأسبوع الماضي مسؤولين عسكريين كبارًا من ثماني دول، في إطار مؤتمر مخطط له في ألمانيا. وناقش القادة فرص تعميق التعاون الأمني في الشرق الأوسط".

وعُقد الاجتماع، وفقًا لرافيد، في الوقت الذي صعّدت فيه أنصار الله "الهجمات" ضد السعودية، وحققوا إنجازات في القتال البري في اليمن، وسيطروا فعليًا على مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وقال مصدر مطّلع على الموضوع، بحسب رافيد، إن "إسرائيل" ناقشت مع السعودية، بوساطة القيادة المركزية (CENTCOM)، سبل تمكّنها من مساعدة النشاط العسكري السعودي ضد "الحوثيين" (أنصار الله)، وتقديم مساعدة مماثلة للسعودية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (التجسس) لتلك التي تقدمها للإمارات العربية المتحدة".

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