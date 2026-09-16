واصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية في لبنان، متخذًا من القصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات والتوغلات البرية وسائل لاستهداف المناطق الحدودية والداخلية.

وخلال ليل أمس وفجر اليوم، استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة تولين لجهة وادي الحجير، كما طال وادي زبقين والمنصوري وكفرتبنيت وميس الجبل وصريين ووادي السلوقي وبيت ليف والمنطقة الواقعة بين برعشيت وكونين ومجرى نهر الخردلة وحداثا وحاريص والقصير، إضافة إلى أطراف تولين.

كما نفذ الطيران الحربي المعادي غارات على المنصوري والنبطية الفوقا وأطراف زوطر الشرقية والقنطرة ووادي زبقين.

وشهدت عدد من البلدات الجنوبية عمليات تفجير نفذها الاحتلال، طالت مناطق بين كونين وبرعشيت والمنصوري ومجدلزون ووادي السلوقي، فيما أُطلقت قنابل صوتية في دبين.

ومع ساعات الفجر، أطلق الاحتلال قذائف هاون باتجاه بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، كما نفذ تفجيرًا في بلدة المنصوري.

وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة معادية في الحي الغربي من بلدة حلتا، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل وإخضاع مواطنين، من نساء ورجال، للتحقيق، إلى جانب تنفيذ أعمال جرف في الأراضي عند أطراف البلدة.

وفي مزرعة حلتا – كفرشوبا، أقدم جنود الاحتلال على تفكيك أجهزة الإنترنت وألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح عدد من المنازل، فيما استهدفت قذيفة هاون محيط المنازل في بلدة حلتا.

وصباح اليوم، طال القصف المدفعي الخيام وكفرتبنيت وأطراف برعشيت والنبطية الفوقا، فيما نفذ الاحتلال عملية تفجير في المنصوري، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات على المناطق الجنوبية.

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