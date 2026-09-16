كتبت المحللة السياسية في صحيفة «معاريف الإسرائيلية» آنا بارسكي :"يصعّد "الحوثيون" (أنصار الله) هجماتهم على السعودية؛ إذ أعلنوا أول أمس أنهم أطلقوا عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه قاعدة القوات الجوية في خميس مشيط، كما فُعّلت الإنذارات في مدن سعودية أخرى".

ورأت بارسكي أنه بالتوازي مع التقدم "الحوثي" (تقدم أنصار الله) في اليمن، تواجه السعودية أيضًا توقف خط أنابيب النفط شرق-غرب، في أعقاب هجوم بطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية. ويستطيع خط الأنابيب نقل ملايين براميل النفط يوميًا إلى ساحل البحر الأحمر، وبذلك تجاوز مضيق هرمز. ووفقًا لمسؤولين إقليميين اطلعوا على حجم الأضرار، من المتوقع أن تستمر أعمال الإصلاح بين ثلاثة وخمسة أسابيع، وخلال هذه الفترة يُتوقع أن يبقى خط الأنابيب في معظمه خارج الخدمة. وقد يؤدي تعطله لفترة طويلة إلى تعريض إمدادات نفطية تصل إلى نحو 4% من الإمدادات العالمية للخطر.

ووفق بارسكي :"تخضع السعودية الآن لضغط من اتجاهين؛ فمضيق هرمز يهدد مسار التصدير من الشرق، وخط الأنابيب المخصص لتجاوزه يصل إلى ساحل البحر الأحمر، بالقرب من ساحة تتوسع فيها قدرة "الحوثيين" (أنصار الله) على توسيع قدرتهم على التهديد. وهكذا، فإن المسار البديل المخصص لتقليل الاعتماد على هرمز ينتهي في منطقة يتزايد فيها الخطر".

وتابعت بارسكي :"قد أصبح التغيير في الموقف السعودي ظاهرًا بالفعل. ففي تموز/يوليو، كانت الرياض لا تزال تنقل إلى واشنطن رسالة مفادها أنها قادرة على التعامل مع "الحوثيين" وأنه ينبغي تجنب التصعيد. أما الآن، فقد طلب محمد بن سلمان من الرئيس دونالد ترامب مساعدة عسكرية ضدهم. وتجنّب ترامب في هذه المرحلة الموافقة على شنّ هجمات أيمركية مباشرة، لكن واشنطن وافقت على مساعدة السعودية بالمعلومات الاستخبارية وفي اختيار الأهداف. وأول أمس، التقى بن سلمان في جدة قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر".

وأردفت "للموقف الأميركي تداعيات أيضًا على "إسرائيل". فواشنطن تواصل إيلاء أهمية لحرية الملاحة، لكنها حتى الآن ليست مستعدة لفتح معركة أميركية مباشرة أخرى ضد "الحوثيين". وما دام هذا هو الخط الأميركي، فإن تحركًا مشتركًا للدول المتضررة من التهديد يصبح أكثر صلة" وفق قولها.

وأضافت بارسكي "في الأيام الأخيرة، نُشر أن ابن سلمان توجّه بشكل غير مباشر أيضًا إلى "إسرائيل"، عبر القيادة المركزية الأميركية، طالبًا مساعدة استخبارية وغيرها في مواجهة التهديد "الحوثي" على باب المندب. ولا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من "إسرائيل" أو السعودية لهذا التقرير. وإذا كانت الاتصالات تجري بالفعل، فإنها توفر تعبيرًا عمليًا أول عن المصلحة المشتركة التي نشأت حول المضيق: "إسرائيل" تحتاج إلى مسار آمن يتيح للملاحة العودة إلى إيلات، والسعودية تحتاج إلى مسارات تصدير وتجارة آمنة في البحر الأحمر. ومن وجهة نظر "إسرائيل"، قد يشكل هذا أساسًا لتحرك سياسي أوسع حول حرية الملاحة. فالسعودية ومصر والولايات المتحدة ودول أوروبية تتضرر بطرق مختلفة من التهديد الذي يطال طرق الملاحة في البحر الأحمر. وكلما اتسع الضرر، وجدت حكومات أكثر نفسها أمام مصلحة عملية في ضمان المرور عبر باب المندب" وفق تعبير المحللة السياسية.



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