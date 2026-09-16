أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية، ردًا على العدوان السعودي على اليمن.

وقالت القوات المسلحة، في بيان اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026ش، إن السعودية صعّدت خلال الأسبوع الجاري عملياتها العسكرية بشن أكثر من 450 غارة جوية استهدفت معظم المحافظات اليمنية، مشيرة إلى أن العدوان والحصار مستمران منذ 12 عامًا.

وأوضح البيان أن العملية الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وأنها تسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الإصابة كانت دقيقة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي واستهداف التحشيدات السعودية، إلى جانب مواصلة معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

الكلمات المفتاحية