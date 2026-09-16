قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، إن 200 يوم مضت على الهجوم الخارجي على إيران، مشيدًا بصمود الشعب الإيراني ودفاعه عن الوطن وصون عزته.

وأضاف اللواء رضائي في تصريح له اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، أن الشعب الإيراني واجه واحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ المعاصر، مؤكدًا أنه أثبت خلال هذه الفترة أن إيران تمثل كامل كيانه في مواجهة العدوان الخارجي.

وأشار إلى أن العدو الذي سعى إلى كسر إرادة الإيرانيين عبر الضغط العسكري يقف اليوم عاجزًا أمام إرادتهم، لافتًا إلى أن الشعب الذي عانى سابقًا من احتلال أراضيه وفرض الإرادة الأجنبية عليه أثبت أنه لن يسمح بتكرار ذلك التاريخ.

وأكد رضائي أن أهم ركائز الأمن القومي الإيراني، إلى جانب القوة العسكرية والإمكانات الاقتصادية والدبلوماسية، تتمثل في شعب لا يفكر في لحظات الخطر إلا في الوطن.

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