ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" إيتمار بن غفير، توجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب السماح بـ"الصعود إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) أيضًا أيام السبت".

وأوضحت الصحيفة أن موقف بن غفير عُرض اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، في إطار التماس إلى المحكمة العليا، قدمته إدارة ما يسمى بـ"جبل الهيكل" (الحرم القدسي)، وفيه طلب بإصدار أمر للحكومة بالسماح لليهود بـ"الصعود إلى الجبل أيام السبت".

في السابق، وبناءً على توصية الجهات الأمنية، تقرر منع غير المسلمين من الصعود إلى "جبل الهيكل" خلال أيام السبت. وفي إدارة "جبل الهيكل" التي تشجع صعود اليهود إلى الجبل، عملوا قبيل الأعياد اليهودية على محاولة تغيير القرار، وبعد أن باءت هذه المحاولات بالفشل، توجهت الإدارة إلى المحكمة العليا.

وأوضحت الصحيفة، أن جلسة عُقدت اليوم الأربعاء حول الموضوع في ساعات الصباح، ومن جانبها طلبت الحكومة وقتًا إضافيًا للنظر في موقفها بجدية.

وخلال الجلسة نفسها، عُرض موقف بن غفير الذي يرى أنه يمكن "السماح لليهود بالصعود إلى الجبل أيام السبت". ويرى بن غفير أن هذه الخطوة ستشكل "تعزيزًا للحوكمة"، ونفى بشكل قاطع الادعاء بأنها تشكل خطرًا حقيقيًا.

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء، ادعى بن غفير أن تغيير السياسة في "جبل الهيكل" لا يشكل مساسًا بأمن الدولة، بل العكس. وقال: "الفخر اليهودي والتمسك بالمبادئ لا يضرّان بالأمن فحسب، بل العكس - إنهما يسهمان إسهامًا حاسمًا في أمن الدولة ومناعتها".

وربط بن غفير طلبه أيضًا برأس السنة، وكتب أنه "كجزء من التقدم الطبيعي والمطلوب لتعزيز الحوكمة، يُطلب الموافقة على دخول اليهود إلى "جبل الهيكل" أيام السبت ابتداءً من العيد، من أجل تمكين العديد من اليهود من ممارسة حقهم الأساس في أقدس مكان للشعب اليهودي" (على حد تعبيره).

وتطرق وزير الأمن القومي إلى الحجة الأمنية التي تقوم عليها السياسة الحالية، وادعى أن "الخطر الحقيقي على أمن "إسرائيل" هو التراجع أمام تهديدات أعدائنا". وبحسب قوله، فإن مبدأ المساواة أيضًا يميل بالكفة لصالح فتح الجبل أيام السبت؛ إذ إنه "لا يوجد أي سبب في العالم يجعل الجبل مفتوحًا لمدة سبعة أيام في السنة للمسلمين، بينما يُمنع اليهود من الدخول تحديدًا يوم السبت".

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