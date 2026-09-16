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عربي ودولي

عراقجي من بكين: المنطقة أمام نظام إقليمي جديد
عربي ودولي

عراقجي من بكين: المنطقة أمام نظام إقليمي جديد

2026-09-16 18:35
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التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الصيني "وانغ يي"، اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، في العاصمة الصينية بكين، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عراقجي، أن العلاقات بين طهران وبكين تُوجه بإرادة إستراتيجية راسخة لدى قيادتي البلدين، مشددًا على أن إيران تولي أهمية خاصة لتعزيز شراكتها مع الصين وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وخلال مباحثاته مع نظيره الصيني، قال عراقجي، إن التطورات الراهنة في المنطقة جاءت نتيجة العدوان العسكري الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، مؤكدًا أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده أفشلا أهداف المعتدين غير المشروعة.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالموقف الصيني المبدئي، ولا سيما إدانة بكين انتهاك الولايات المتحدة و"إسرائيل" المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عراقجي أن إيران، رغم استعدادها الكامل للدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها، لا تزال ترحب بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الحرب على إيران أحدثت تغيرات جوهرية في المشهد الإقليمي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تفرض بناء نظام إقليمي جديد يقوم على الحوار والتعاون بين دول المنطقة، دون مكان للقوى الأجنبية أو تدخلاتها.

وشدد عراقجي على أن إيران ثابتة في الدفاع عن حقوق شعبها، وفي الوقت نفسه تسعى إلى عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة وإقامة علاقات ودية مع دول الجوار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني استعداد بكين للاضطلاع بدور في خفض التوترات، ودعم الحوار، والإسهام في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان عراقجي، قد وصل اليوم الأربعاء، على رأس وفد دبلوماسي، إلى بكين، في زيارة رسمية للصين، وفور وصوله التقى بوزير الخارجية الصیني.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الصين عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران المنطقة
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